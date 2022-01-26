Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

Россиянин Антон Бабиков завоевал серебряную медаль на проходящем в немецком Арбере чемпионате Европы по биатлону.

В среду мужчины вышли на старт индивидуальной гонки на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. В числе фаворитов значился россиянин Антон Бабков, который совсем недавно выиграл такую гонку на этапе Кубка мира.

Но на этот раз россиянину для победы немного не хватило скорости. Он преодолел все огневые рубежи без промахов, но уступил норвежцу Сверре Далену Аспенсу, который также не допустил ошибок на огневых рубежах, более 10 секунд. Бронза у немца Маттиаса Дорфера.

Никита Поршнев показал девятый результат, Александр Поварницын стал 11-м, Василий Томшин - 12-м, Петр Пащенко - 30-м, а Ильназ Мухамедзянов - 46.

Позже состоится индивидуальная гонка у женщин.