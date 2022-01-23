Сборные РФ по биатлону стали вторыми в эстафетах на этапе Кубка мира

В итальянском Антхольц-Антерсельве завершается заключительный предолимпийский этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований завершал женский масс-старт. Основное внимание болельщиков и специалистов привлекли женская и мужская эстафеты.

Ульяна Нигматуллина в блестящем стиле смогла финишировать второй в эстафете. Фото: EPA

Первыми в бой отправились наши дамы. В состав российского квартета вошли Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Начало гонки сложилось для нас вполне удачно, Васнецова передала эстафету Резцовой с отставанием почти в полминуты, но Кристина, которую называют настоящим лидером сборной, перевернула ход гонки и пришла на смену этапа лидером.

А вот на третьем этапе не справилась с нервами Ирина Казакевич. Она потеряла очень много времени во время стрельбы на стойке и вынуждена была бежать три штрафных круга!

Казалось, что о подиуме в этот день можно было забыть. Однако у нашего финишера - Ульяны Нигматуллиной на этот счет было другое мнение.

Ульяна уверенно стреляла, а по дистанции летела ланью, в итоге уступив только великолепным норвежкам. Третьим в гонке стали представительницы Франции.

Несмотря на три штрафных круга, женская сборная России смогла изменить ход эстафетной гонки и стала серебряным призером

Вот как сами девушки прокомментировали итоги гонки:

"Знаете, прежде всего хотела бы извиниться перед страной и девчонками. Не знаю, что со мной было на стрельбе. Делала каждый выстрел и ошибалась, не понимала, что происходит. Была растерянность. Но все закончилось хорошо. Отличная командная работа была, мне повезло с командой", - сказала Ирина Казакевич в эфире "Матч ТВ".

В свою очередь Кристина Резцова отметила, что полностью довольна собой: - Результат хороший, с учетом всех нюансов. Что касается моей формы, то я вам честно признаюсь - не сказала бы, что во время гонки до смерти упиралась. Работала спокойно, пыталась как можно больший отрыв привезти. Насколько это возможно.

Можете вспомнить с какими чувствами смотрели на стрельбу Ирины?

Кристина Резцова: Ну как... Переживала. Представляю, что в этот момент чувствовала она сама. Это было морально тяжело для всех. Что тут скрывать. Зато дальше все было великолепно. Ульяна большая молодец!

А во время гонки сложно "отключить" волнение?

Кристина Резцова: Это зависит от каждого человека. Я стараюсь отключать эмоции и не обращать внимания на внешние факторы.

Что скажете про борьбу в Кубке мира?

Кристина Резцова: В Кубке хотелось бы остаться в десятке. Это будет сложно, но давайте об этом думать и говорить потом. Впереди - Олимпиада. Вот о чем мы думаем сейчас прежде всего. Остальное обождет.

День спустя на старт эстафеты вышли мужчины.

В состав тренеры поставили Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и только оправившегося от коронавируса Эдуарда Латыпова.

Гонка получилась по-настоящему "валидольная". Лихорадило на стрельбе Латыпова, который вынужден был бежать штрафной круг. Но зато по скоростным качествам нашему лидеру было мало равных. В итоге сборная России с кругом и 12 дополнительными патронами завоевала "серебро"!

Первыми финиш пересекли норвежцы, выступавшие в боевом составе: Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле-Сьястад Кристиансен. Отметим, что викинги на четырех этапах использовали лишь четыре доп. патрона.

Тройку лучших замкнула сборная Германии в экспериментальном составе Романа Рееса, Филипа Хорна, Давида Зобеля и Лукаса Фратцшера.

Что будет в Пекине?

Во время олимпийского турнира спортсмены-биатлонисты разыграют 11 комплектов наград.

В состав нашей мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасными будут Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Женскую команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. В качестве запасных будут Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

"Стреляющим лыжникам" предстоят следующие гонки:

5 февраля - Смешанная эстафета 4 по 6 км.

7 февраля - Индивидуальная гонка (женщины), 15 км.

8 февраля - Индивидуальная гонка (мужчины), 20 км.

11 февраля - Спринт (женщины), 7,5 км.

12 февраля - Спринт (мужчины), 10 км.

13 февраля - Гонка преследования (женщины), 10 км.

13 февраля - Гонка преследования (мужчины), 12,5 км.

15 февраля - Эстафета 4 по 7,5 км (мужчины).

16 февраля - Эстафета 4 по 6 км (женщины).

18 февраля - Масс-старт (мужчины), 15 км.

19 февраля - Масс-старт (женщины), 12,5 км.