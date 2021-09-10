Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии

Пилот "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем квалификации к спринтерской гонке на Гран-при Италии.

В пятницу на трассе в Монце состоялась квалификация перед субботней спринтерской гонкой на Гран-при Италии. Лучший результат показал финский гонщик Валттери Боттас, выступающий за команду "Мерседес". Его результат - 1 минута 19,555 секунды.

Чуть менее 0,1 секунды ему уступил партнер по команде - действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Третий результат у пилота из Нидерландов Макса Ферстаппена, выступающего за "Ред Булл".

Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" показал 20-е время.

По итогам спринтерской гонки победитель получил три очка в таблицу чемпионата, ставший вторым - два, третий - одно.

Также по итогам гонки определится порядок старта воскресной гонки.