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10.09.2021 22:07
Рубрика: Спорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/XPB Images Фото: EPA-EFE/XPB Images
Фото: EPA-EFE/XPB Images

Пилот "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем квалификации к спринтерской гонке на Гран-при Италии.

Фото: FLORION GOGA / POOL / AFP
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В пятницу на трассе в Монце состоялась квалификация перед субботней спринтерской гонкой на Гран-при Италии. Лучший результат показал финский гонщик Валттери Боттас, выступающий за команду "Мерседес". Его результат - 1 минута 19,555 секунды.

Чуть менее 0,1 секунды ему уступил партнер по команде - действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Третий результат у пилота из Нидерландов Макса Ферстаппена, выступающего за "Ред Булл".

Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" показал 20-е время.

По итогам спринтерской гонки победитель получил три очка в таблицу чемпионата, ставший вторым - два, третий - одно.

Также по итогам гонки определится порядок старта воскресной гонки.

Спорт Формула-1