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22.11.2021 17:58
Рубрика: Спорт

В КДК РФС прокомментировали стычку игроков "Краснодара" и "Спартака"

Текст: Максим Домчев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не будет рассматривать стычку между игроками "Краснодара" и "Спартака" в перерыве матча 15-го тура РПЛ.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Ранее было опубликовано видео стычки с участием нескольких игроков команд по дороге в раздевалки. Впрочем, до драки дело не дошло - футболистов разняли их партнеры по командам.

В КДК РФС заявили, что в протоколе матча никаких нарушений в подтрибунном помещении указано не было, а, следовательно, это не станет частью повестки дня на очередном заседании.

"Опубликованная в сети видеозапись инцидента не дает оснований для КДК РФС рассмотреть данный эпизод, поскольку мы не видим факта нарушения дисциплинарного регламента. Высказывания тренеров "Краснодара" Виктора Ганчаренко и Василия Березуцкого в адрес судей матча? Из представленной видеозаписи мы не можем судить, была ли в их речи ненормативная лексика", - сказал РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч, прошедший в минувшую субботу завершился победой краснодарцев со счетом 2:1.

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