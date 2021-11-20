В субботу в центральном матче 15-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" дома победил московский "Спартак" - 2:1 (1:1). В драматичном и эмоциональном противостоянии у "быков" отличились Джон Кордоба и Гжегож Крыховяк (с пенальти), в составе "красно-белых" 11-метровый реализовал Александр Соболев.

К ставшему в последние годы (особенно это касается южан) чрезвычайно принципиальному противостоянию соперники подошли в неважных для себя турнирных позициях. Одолев на выезде в только что завершившейся встрече столичный "Локомотив", грозненский "Ахмат" отодвинул "Краснодар" на восьмое место (21 балл), а "Спартак" - аж на десятое (19 очков).

Как мы уже рассказывали, травмы Зобнина и Хендрикса, а также дисквалификация Литвинова и Бакаева оставили гостей, по сути, с одним центральным хавбеком - Умяровым. В результате главный тренер "красно-белых" Руй Витория выпустил на помощь ему в опорную зону Игнатова - еще одного игроку российской молодежной сборной. А на помощь Соболеву в нападение выдвинул потерявшего в последнее время место в основе Ларссона.

Наставник хозяев Виктор Ганчаренко, подопечные которого не забивают уже три матча подряд, вернул на позицию центрфорварда Кордобу и довольно неожиданно отправил в запас Классона, доверив позиции крайних нападающих Ионову и Кабелле.

Заметим, среди почти десяти с половиной тысяч зрителей на арене присутствует и заявивший на днях о своем возможном уходе из команды главный тренер сборной России Валерий Карпин.

На поле, кроме Ионова, еще два участника недавнего сражения со сборной Хорватии - Джикия и Сафонов. Причем голкипер хозяев вступил в игру уже на второй минуте, четко зафиксировав дальний улар Умярова. И буквально тут же в контратаке Соболев не попал по мячу, находясь в выгоднейшей позиции в штрафной южан.

Хозяева же своим шансом идеально воспользовались. Сперцян, получив мяч у правого угла штрафной, перевел его на дальний фланг Кабелле, который выложил мяч оказавшемуся в пяти метрах против пустых ворот Кордобе - 1:0, 16-я минута. Это шестой мяч колумбийского форварда в первенстве.

На 31-й минуте впервые в действие вступил и ВАР: видеопомощники главного судьи Алексея Сухого решили, что Вильена на входе в штрафную не сбивал рвавшегося к ворота Ларссона и, соответственно, пенальти назначен не был.

Еще к середине тайма в весьма жестком и захватывающем противостоянии с многочисленными атаками обоих соперников по "горчичнику" успели получить Умяров и Черников - два ключевых опорных хавбека "красно-белых" и "черно-зеленых", что, не исключено, может иметь фатальные последствия для каждого из них.

А вот перед самым перерывом рефери решил, что в борьбе вдали от ворот, но внутри штрафной, Петров нарушил правила в борьбе с Игнатовым. Первый пенальти в исполнении Соболева голкипер "Краснодара" отразил, однако арбитры посчитали, Сафонов раньше вышел из ворот. Таким образом, гости получили право на еще одну попытку, которую Соболев реализовал - 1:1, 45 (+4) - минута.

В дебюте второго тайма соперники продолжали действовать, как говорят в таких случаях, практически без центра поля. И "Краснодар", и "Спартак", едва овладев мячом, большими силами неслись к чужим воротам. Волне могли отличиться Ионов (его удар метров с восьми защитники успели в последний момент заблокировать) и Соболев (форвард едва не перевел мяч в сетку с линии ворот).

Забили первыми в итоге "быки". Сперцян и Ионов разыграли в штрафной гостей "стеночку", и Айртон схватил за руку выходившего к воротам игрока сборной России. На сей раз бесспорный пенальти четко реализовал Крыховяк - 2:1, 61-я минута.

Понятно, спартаковцы бросились отыгрываться, заставляя Сафонова (на 76-й минуте он отбил из-под перекладины хлесткий выстрел Ларссона) и защитников "быков" постоянно находиться в сильнейшем напряжении. Правда, до явных голевых моментов дело практически не доходило.

В результате хозяева, пусть и с громадным трудом, все-таки сумели удержать важнейшую для себя победу (хотя на 89-й минуте уже Селихов спас гостей после сложнейшего удара Черникова). У "Краснодара" стало 24 очка: "быки" на данный момент занимают пятое место в первенстве страны.