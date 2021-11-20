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20.11.2021 20:31
Рубрика: Спорт

"Спартак" высмеял работу арбитра Сухого по ходу матча с "Краснодаром"

Текст: Максим Домчев

В субботу проходит матч 15-го тура Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и московским "Спартаком". Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Работа судьи вызвала немало вопросов: он неправильно показал желтую карточку Наилю Умярову, не заметил фол на Джордане Ларссоне, принял еще ряд решений не в пользу "красно-белых".

Фото: instagram.com/rebrov32
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"Спартак" в своем микроблоге в Twitter опубликовал видео известного видеоблогера Геннадия Горина и посвятил его рефери. В нем Горин заявил, что он "великий слепой и ничего не видит".

После первого тайма счет в матче 1:1. В конце первой половины Сухой назначил пенальти в ворота хозяев, а потом наказал "Краснодар" перебитием удара из-за нарушения со стороны вратаря Матвея Сафонова. В итоге со второй попытки Александр Соболев счет сравнял.

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