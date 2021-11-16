Итальянцы могут стать соперником России в стыковых матчах

Действующий чемпион Европы по футболу - сборная Италии - не сумел отобраться на ЧМ-2022 напрямую и может стать соперником команды России в стыковых матчах.

Только что сборная Швейцарии пробилась на ЧМ-2022 с первого места в группе. Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

В группе С в последнем туре за путевку на ЧМ-2020 сражались сборные Италии и Швейцарии. При равенстве очков небольшой перевес по разнице мячей был на стороне действующих чемпионов Европы.

В последнем туре команда Роберто Манчини гостила в Северной Ирландии, а швейцарцы дома принимали Болгарию. Итальянцы встретили упорное сопротивление и так и не смогли отличиться - 0:0. А в это время швейцарцы разгромили соперника 4:0, заняв первое место в группе. Италии предстоит пробиваться на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Еще одним участником финального турнира стали англичане. В заключительном туре они разгромили Сан-Марино - 10:0. Покер на счету Харри Кейна, который по числу голов сравнялся с Гари Линекером. У обоих по 48 мячей. Рекорд принадлежит Уэйну Руни - 53 гола.

Вторыми в этой группе стали футболисты сборной Польши, которых также ожидает борьба в стыках за одну из трех оставшихся путевок.