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16.11.2021 01:04
Рубрика: Спорт

Итальянцы могут стать соперником России в стыковых матчах

Текст: Максим Домчев
Действующий чемпион Европы по футболу - сборная Италии - не сумел отобраться на ЧМ-2022 напрямую и может стать соперником команды России в стыковых матчах.
Только что сборная Швейцарии пробилась на ЧМ-2022 с первого места в группе. Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE Только что сборная Швейцарии пробилась на ЧМ-2022 с первого места в группе. Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Только что сборная Швейцарии пробилась на ЧМ-2022 с первого места в группе. Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

В группе С в последнем туре за путевку на ЧМ-2020 сражались сборные Италии и Швейцарии. При равенстве очков небольшой перевес по разнице мячей был на стороне действующих чемпионов Европы.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В последнем туре команда Роберто Манчини гостила в Северной Ирландии, а швейцарцы дома принимали Болгарию. Итальянцы встретили упорное сопротивление и так и не смогли отличиться - 0:0. А в это время швейцарцы разгромили соперника 4:0, заняв первое место в группе. Италии предстоит пробиваться на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Еще одним участником финального турнира стали англичане. В заключительном туре они разгромили Сан-Марино - 10:0. Покер на счету Харри Кейна, который по числу голов сравнялся с Гари Линекером. У обоих по 48 мячей. Рекорд принадлежит Уэйну Руни - 53 гола.

Вторыми в этой группе стали футболисты сборной Польши, которых также ожидает борьба в стыках за одну из трех оставшихся путевок.

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