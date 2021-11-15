Карпин заявил, что может покинуть сборную перед стыковыми матчами

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил о том, что может покинуть команду.

Об этом Карпин рассказал на YouTube-канале "Коммент.Шоу", отвечая на вопрос о том, уйдет ли он из сборной после окончания квалификации ЧМ-2022.

"Могу ли я уйти из команды? Я думаю. Не знаю, сколько это займет времени. Может, неделю. Мне нужно отдохнуть и принять решение", - сказал Карпин.

Также Карпин прокомментировал резкую критику игры сборной в матче против Хорватии, который завершился поражением 0:1. Он согласился с оценкой, которую дал прославленный советский футболист Евгений Ловчев.

"Я с Ловчевым согласен. Вчерашняя игра - это просто катастрофа, - сказал Карпин.

Он добавил, что проблема, прежде всего, в головах. Также Карпин добавил, что против хорватов мяч не держался у россиян более пяти секунд.