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14.11.2021 18:57
Рубрика: Спорт

Россия проиграла Хорватии и не смогла напрямую попасть на ЧМ

Текст: Артур Нанян ( Сплит)
Сборная России уступила на выезде хорватам (0:1) в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 и финишировала второй в группе.

Выбор хорватами Сплита в качестве города, принимавшего столь важный матч, неслучаен. Одна из главных причин - фарт: за последние десять лет "шашечки" провели здесь четыре матча в рамках отборочных циклов чемпионатов мира и Европы, одержали в них три победы, еще одна встреча завершилась вничью. Еще один немаловажный фактор - нрав местных болельщиков.

Фото: AFP/FRANCK FIFE
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- Мы южане, у нас другой менталитет. На "Максимире" в Загребе тоже неплохая атмосфера, но с нашей она никогда не сравнится. "Сами все увидите", - говорили мне до игры местные фанаты. И они оказались правы.

Расчет хорватской федерации футбола на то, что болельщики станут еще одним дополнительным козырем сборной, был оправдан. Хотя сам стадион "Полюд", хоть и находится рядом с фешенебельным районом, где полно солидных гостиниц и офисов компаний, выглядел не столь мощно: прямо на территории 35-тысячной арены расположены букмекерские конторы, офисы туристических фирм, аптеки, фан-шоп местного "Хайдука". Почти никаких обозначений, ни намека на недавнюю реконструкцию - в общем, вид стадиона, если честно, не произвел впечатления.

Но ты было снаружи. А изнутри "Полюд" был похож на бурлящий котел: трибуны хоть и располагаются чуть поодаль от поля, но энергетика от них такая бешеная, что казалось, еще чуть-чуть, и фанатский сектор хорватов рухнет под таким напором. В этот момент уместнее всего была фраза "Добро пожаловать в ад". Это реально было испытание для наших футболистов. Да и для фанатов тоже, коих в Сплит приехало чуть меньше 500 человек.

С самых первых минут хорваты почти всей командой набросились на ворота Матвея Сафонова. Моментов, может, было и немного, но хозяева нагнетали ситуацию, в то время как наши футболисты изредка переходили за центр поля. Меньше всех до перерыва повезло Игорю Дивееву, который то и дело оказывался ближе всех к Карпину и выслушивал от тренера претензии. Тренер российской сборной вообще вел себя слишком эмоционально: практически после каждой потери мяча он хватался за голову и активно жестикулировал. Пару раз Валерий Георгиевич обратился и к судьям, но все же в основном свой гнев он направлял в адрес игроков. Самый верный шанс открыть счет хорваты упустили в середине первой половины, когда Марсело Брозович бил с линии штрафной, но промахнулся. Вообще "шашечки" при любой возможности старались бить по воротам, надеясь, что в столь сильный дождь Сафонов не справится с их ударами. Но вратарь "Краснодара" был надежен.

С началом второго тайма дождь усилился. В какой-то момент промелькнула мысль, что если так и продолжится, матч придется остановить. Ничего такого не произошло, однако на качестве игры погода все же повлияла.

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Подождав около десяти минут, Карпин сделал тройную замену: вместо Головина, Смолова и Алексея Ионова вышли Дмитрий Чистяков, Антон Заболотный и Роман Зобнин. Чем ближе был финальный свисток, тем больше хорваты переходили на примитивный футбол, то и дело навешивая мяч на высокорослых форвардов. Решающий момент наступил на 81-й минуте, когда после прострела в нашу штрафную Федор Кудряшов отправил мяч в собственные ворота. Как итог - 0:1.

Из-за поражения в Сплите сборная России заняла второе место в группе "Н", набрав 22 очка. Хорватия же завершила квалификацию с 23 очками и обеспечила себе путевку в финальную стадию чемпионата мира. Ну а команде Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах.

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