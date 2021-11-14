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14.11.2021 00:16
Рубрика: Спорт

Хорватия - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Текст: Елена Казьмина

В воскресенье сборные Хорватии и России сыграют в Сплите и решат, кто получит прямую путевку в финальную часть чемпионата мира-2022, а кто отправится в стыковые матчи. В группе "H" лидирует команда Валерия Карпина - 22 очка, у наших сегодняшних соперников - 20.

Фото: Martin Rickett/ Pool via AP
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Перед встречей с Россией хорваты разгромили мальтийцев - 7:1. А в общей сложности беспроигрышная серия "шашечных" насчитывает шесть матчей. Подопечным Златко Далича нужна только победа, ведь в случае ничьей они останутся вторыми и отправятся в зону стыков.

Россиян, в свою очередь, устроит ничья. В четверг подопечные Карпина обыграли в Санкт-Петербурге Кипр с крупным счетом - 6:0. Такая эффектная победа, конечно, придала уверенности в себе, но сегодня нам не так повезло с соперником. Можно не сомневаться, что Хорватия сделает все, чтобы победить Россию при своих болельщиках. Нам главное - выстоять.

Добавим, что россияне ни разу в истории не обыгрывали хорватов: три ничьи и два поражения. При этом в сентябрьском матче отбора "шашечные" не смогли подтвердить статус фаворитов, сыграв 0:0 с Россией в "Лужниках". Как минимум на такой же результат будем надеяться и сегодня.

Матч на стадионе "Полюд" обслужит нидерландская бригада арбитров под руководством Данни Маккели. Начало игры - в 17:00 по московскому времени.

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