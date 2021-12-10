В Корее тренер по шорт-треку осужден за изнасилование чемпионки Олимпиады

Верховный суд Кореи утвердил окончательный приговор бывшему тренеру национальной сборной страны по шорт-треку, который обвинялся в изнасиловании спортсменки. 40-летний Чо Чжэ Бом признан виновным в 29 случаях изнасилований, домогательствах и угрозах в отношении 24-летней двукратной олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира Сим Сок Хи, которая продолжает сейчас выступать за сборную. С учетом предыдущего приговора по обвинениям в избиении Чо пробудет за решеткой 14 с половиной лет.

Громкий скандал разразился в декабре 2018 года, когда известная и одна из самых талантливых шорт-трекисток Кореи выступила с шокирующими откровениями. Она утверждала, что наставник Чо, который тренировал ее с детства, регулярно избивал спортсменку. Позже последовали еще более громкое заявление: Сим обвинила тренера в регулярных изнасилования в 2014-2017 годах. При этом Сим была одной из лидеров сборной и публично ранее говорила о Чо Чжэ Боме только хорошее. Сам наставник отрицал факты изнасилования, а по поводу рукоприкладства говорил, что "хотел хорошо подготовить спортсменов".

В 2019 году Чо был приговорен к полутора годам тюрьмы за избиение спортсменки, тогда как тяжба вокруг изнасилования продолжались. Суд первой инстанции приговорил Чо к десяти с половиной годам, а апелляционный суд увеличил срок до 13 лет. Верховный суд Республики Кореи поставил точку в споре, утвердив вердикт апелляционного суда - 13 лет тюремного заключения. Учитывая принцип суммирования сроков, бывший тренер проведет за решеткой 14 с половиной лет - за рукоприкладство, изнасилования и угрозы.

Защита отмечает, что судьи и сторона обвинения не стали учитывать те факты, которые были невыгодны для спортсменки и могли привести к смягчению приговора. Тренер и его адвокаты утверждают, что спортсменка вступила в интимные отношения по добровольному согласию, приводя в доказательств телефонную переписку. Хотя приговор уже изменить нельзя, но, как считают юристы, высока вероятность, что адвокаты вскоре потребуют нового расследования и суда, ссылаясь на "новые открывшиеся обстоятельства", и приведут дополнительные доказательства отсутствия принуждения со стороны тренера при вступлении в интимную связь.

Сим Сок Хи сейчас сама находится в центре другого скандала. В СМИ попала ее переписка в мессенджере с другим тренером, где она оскорбительно отзывается о коллегах по сборной, в частности о главном лидере женской национальной сборной по шорт-треку Чхва Мин Чжон. Есть также подозрения, что в ходе финального забега на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Сим намеренно зацепила Чхве и не дала той выиграть.

Южнокорейский шорт-трек в последние годы регулярно сотрясают разного рода скандалы, связанные как с действиями тренеров, так и самих спортсменов. Данный вид спорта является главным поставщиком золотых медалей для Южной Кореи на зимних Олимпиадах, конкуренция в сборной очень высока и часто дело доходит до того, что в финальных забегах корейские спортсмены, не желая уступать коллегам по сборной, сбивают друг друга, позволяя тем самым атлетам других стран выиграть.