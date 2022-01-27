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27.01.2022 11:09
Рубрика: Спорт

Спикер парламента и министр спорта Южной Кореи примут участие в церемонии открытия ОИ

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Южная Корея заявила, что на торжественной церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля будет присутствовать официальная делегация страны во главе с министром спорта, культуры и туризма Хван Хи. Таким образом Сеул подтвердил сообщения, что он не будет принимать участия в дипломатическом бойкоте ОИ-2022, который объявили США и некоторых их союзники.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
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По словам источников в правительстве Республики Корея (РК), при решении они учли целый ряд факторов, включая значение такого мирового праздника спорта, как Олимпиада, тесные связи между РК и КНР, а также то, что предыдущие зимние ОИ проходили в южнокорейском Пхенчхане.

Кроме того, стало известно, что в это же время с 3 по 6 февраля с официальным визитом в КНР будет находиться и спикер Национального собрания (парламента) РК Пак Пён Сок, который также будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады. Визит Пака в Китай приурочен в первую очередь к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между КНР и РК.

Таким образом Южная Корея на церемонии открытия ОИ-2022 будет представлена весьма высоко - министром спорта и спикером парламента, причем последний официально считается третьим лицом в политической иерархии РК.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Южная Корея Олимпиада в Пекине