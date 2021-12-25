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25.12.2021 20:19
Рубрика: Спорт

Туктамышева поставила рекорд по количеству чемпионатов России в карьере

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла участие в своем 14-м чемпионате России, что является рекордом для женского одиночного катания.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в Санкт-Петербурге

Туктамышева дебютировала во взрослом чемпионате страны в сезоне-2007/08, еще будучи юниоркой.

На турнире сезоне 2021/2022 ученица Алексея Мишина чисто откатала свою произвольную программу, исполнив два тройных акселя, один из них - в каскаде с двойным тулупом. Елизавета получила за прокат 153,12 балла и с общей суммой в 224,40 балла лидировала перед стартом сильнейшей разминки.

- Безумная поддержка, мне кажется, такого еще никогда не было. Я первый раз чувствовала такие эмоции, - отметила Туктамышева в эфире Первого канал. - Знаю свои оценки при хорошем катании, поэтому была не удивлена полученным баллам. Я была так рада, что сделала два акселя, что после прыжка чуть не упала. Но это не засчитали как помарку на выезде.

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