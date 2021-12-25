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25.12.2021 17:59
Рубрика: Спорт

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в Санкт-Петербурге

Текст: Анна Козина
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Мишина - Галлямов набрали за произвольную программу 160 баллов и 243,74 балла в сумме за два проката.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Щербакова вышла на второе место после пересмотра оценок на ЧР по фигурному катанию

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые также тренируются в группе у Тамары Москвиной и Артура Минчука, продемонстрировали безошибочное выступление (157,03 и 239,82 балла соответственно) и заняли второе место.

Тройку призеров замкнули призеры командного олимпийского турнира, призеры чемпионата мира Евгения Тарасова - Владимир Морозов (149,52 и 228,20 балла).

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