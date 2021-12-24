Щербакова вышла на второе место после пересмотра оценок на ЧР по фигурному катанию

Действующая чемпиона мира в женском одиночном катании Анна Щербакова поднялась на второе место после пересмотра оценки соперницы.

По итогам короткой программы лучший результат показала Камила Валиева - 90,38 балла. Второе место заняла Софья Муравьева - 81,87 балла, а Щербакова стала третьей - 81,46 балла.

Но судьи приняли решение наказать Муравьеву на один балл за задержку старта выступления. Таким образом, Щербакова поднялась на второе место.

Произвольную программу девушки представят 25 декабря. Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге.