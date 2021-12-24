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24.12.2021 20:56
Рубрика: Спорт

Камила Валиева с большим преимуществом лидирует на ЧР

Текст: Анна Козина

Камила Валиева уверенно выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. В тройке сильнейших также ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева и Анна Щербакова, которая, как и Валиева, тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Валиева, в арсенале которой есть аксель в 3,5 оборота, откаталась безошибочно и набрала 90,38 балла, превзойдя собственный официальный мировой рекорд (87,42 балла).

Действующая чемпионка мира и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова даже с чистым прокатом пока только третья (81,46 балла). Помимо Валиевой, ее совсем чуть-чуть обошла Софья Муравьева, которая также исполнила элемент ультра-си - тройной аксель (81,87).

Лидеры женской сборной, призеры чемпионата мира 2021 года Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, к сожалению, упали с тройного акселя в короткой программе, поэтому опустились в турнирной таблице. Кроме того, Лиза сдвоила второй прыжок в каскаде. Перед произвольной программой Трусова занимает пятое место (74,21 балла), Туктамышева - седьмое (71,28).

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