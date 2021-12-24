Туктамышева о неудачном прокате: С акселя не падала несколько лет

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021 Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление в короткой программе, где она упала с тройного акселя.

- Первое, что сказал мне Мишин после проката: "Это жизнь, никто не застрахован". Скорее всего, причиной моего падения стали нервы, - сказала Туктамышева журналистам. - Я с тройного акселя очень давно не падала. Наверное, несколько лет. Вылетела очень хорошо, но раньше времени подумала, что все здорово, и рано начала раскрываться. Это нетипичная для меня ошибка.

Туктамышева также отметила, что сохраняет оптимистичный настрой на произвольную программу, где будет исполнять два акселя. "Постараюсь откатать так, чтобы не было потом каких-то сожалений", - заявила фигуристка.