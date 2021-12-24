Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем самочувствии

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, что его состояние стабилизировалось.

В пятницу Соловьев на странице в Instagram рассказал о своем самочувствии после избиения, которое произошло в ночь на вторник. Сейчас спортсмен находится в Боткинской больнице с травмой головы.

"Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность. Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня. Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам. Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!" - написал он.

Напавшие на Соловьева два молодых человека были задержаны.