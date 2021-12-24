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24.12.2021 19:16
Рубрика: Спорт

Валиева превзошла собственный мировой рекорд в короткой программе на ЧР

Текст: Анна Козина
Камила Валиева. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Камила Валиева. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Камила Валиева. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая открывала соревнования женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, чисто исполнила короткую программу и получила оценки, превышающие мировой рекорд.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Валиева исполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад "тройной лутц - тройной тулуп" во второй половине программы и набрала 90,38 балла. Тем самым Камила превзошла собственный мировой рекорд. На этапе Гран-при в Сочи этого сезона фигуристка набрала 87,42 балла.

Однако на национальных первенствах рекорды официально не фиксируются.

Напомним, что Валиева является абсолютной рекордсменкой (185,29 за произвольную программу и 272,71 в сумме за два проката). Все эти оценки Валиева получила на домашнем этапе Гран-при.

Спорт Фигурное катание