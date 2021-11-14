Бельгия и Франция досрочно вышли на ЧМ-2022

Определились еще две сборные, гарантировавшие выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Это команды Франции и Бельгии.

Сборная Франции в Париже принимала команду Казахстана и добилась более чем убедительной победы со счетом 8:0.

В первом тайме хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Во второй половине встречи дубль записал на свой счет Карим Бензема, по разу отличились Адриен Рабьо и Антуан Гризманн, а точку в матче поставил Мбаппе, оформивший покер.

Франция набрала 15 очков и стала недосягаемой для команды Финляндии, у которой 11 очков.

Бельгия в своей группе переиграла Эстонию - 3:1. В составе победителей отличились Кристиан Бентеке, Янник Караско и Торган Азар. У гостей гол на счету Эрика Сорга.

Бельгия с 19-ю очками стала недосягаемой для преследователей.

Таким образом, на ЧМ-2022 уже отобрались сборные Катара, Германии, Дании, Бразилии, Франции и Бельгии.