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26.11.2021 21:30
Рубрика: Спорт

Валиева посвятила выступление в Сочи памяти своей бабушки

Текст: Анна Козина
Российская фигуристка Камила Валиева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Российская фигуристка Камила Валиева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российская фигуристка Камила Валиева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая короткую программу на Гран-при в Сочи с мировым рекордом, рассказала, что эта композиция посвящена ее бабушке, ушедшей из жизни в 2019 году.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Камила Валиева с новым мировым рекордом выиграла короткую программу в Сочи

- Я катаю историю о бабочке, которую я пытаюсь поймать, но в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер (композитор, под музыку которого выступает Валиева - "РГ") говорил, что эта музыка о памяти. Для меня это программа о моей бабушке, которая умерла в 2019 году, - сказала Камила журналистам со слезами на глазах.

Чемпионка мира среди юниоров, которая проводит первый взрослый сезон, осталась довольна прокатом.

- Тренеры похвали. Я получила удовольствие от катания, - отметила фигуристка. - Но всегда есть, к чему стремиться.

Новый мировой рекорд теперь равняется 87,42 балла. Предыдущий принадлежал Алене Косторной, который она установила на победном чемпионате Европы 2020 года (85,45).

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