Камила Валиева с новым мировым рекордом выиграла короткую программу в Сочи

Валиева исполнила в короткой программе элемент ультра-си - аксель в 3,5 оборота и получила за свой прокат 87,42 балла, что является новым мировым рекордом.
Напомним, что на "Скейт Канада" Валиева установила мировые достижения в оценках за произвольную программу, в которой она сделала два четверных прыжка и тройной аксель, и по сумме двух выступлений (180,89 и 265,08 балла соответственно).
Чемпионка мира и Европы 2015, серебряный призер чемпионата мира 2021 Елизавета Туктамышева также чисто откатала свою программу с тройным акселем и получила больше 80 баллов (80,10).
Третье место занимает американка Мэрайя Белл (69,37).
Еще одна ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых неудачно исполнила короткую программу, оставшись без каскада. Она набрала 64,72 балла и занимает промежуточное пятое место.