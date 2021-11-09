Пять немецких футболистов отправлены на карантин перед играми отбора ЧМ

В расположении сборной Германии по футболу выявлено заболевание коронавирусом. На карантин помещены пять игроков, у одного из них подтвержден COVID-19. Тесты остальных игроков отрицательные, но они контактировали с заболевшим и было решено дополнительно последить за ними. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

По данным Bild, заболел коронавирусом защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле. У него нет никаких симптомов, и чувствует он себя хорошо.

Уже гарантировавшая себе поездку на чемпионат мира 2022 года команда Германии 11 ноября встретится в квалификации со сборной Лихтенштейна, а 14 ноября - с командой Армении.