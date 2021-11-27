16-летний хоккеист "Динамо" умер в реанимации

16-летний защитник юниорской сборной России и московского "Динамо" Валентин Родионов умер в реанимации.

21 ноября хоккеист потерял сознание во время матча Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Хоккеисту оказали первую помощь, и он был доставлен в Морозовскую детскую клинику, где ему была проведена экстренная операция.

Врачи боролись за жизнь юного хоккеиста, но в субботу сердце Валентина Родионова перестало биться.

"На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея, мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Родионов провел 10 матчей в МХЛ, на его счету одна голевая передача.