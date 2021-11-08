"Салавату Юлаеву" засчитано поражение в матче КХЛ с "Трактором"

Уфимскому "Салавату Юлаеву" засчитали техническое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора", который был отменен из-за массового заболевания гриппом. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Ранее стало известно о том, что в стане уфимского клуба выявлено массовое заболевание хоккеистов гриппом. Тесты на коронавирус, которые брали у игроков, дали отрицательный результат.

После этого было принято решение о том, что вся команда помещена на карантин. При этом на срок карантина выпадал матч против "Трактора".

Следующая игра "Салавата Юлаева" в "регулярке" запланирована на 16 ноября, против нижегородского "Торпедо"