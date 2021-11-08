СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги держит в напряжении болельщиков клубов Западной и Восточной конференций.

Накануне в Москве сошлись два армейских клуба - ЦСКА и СКА.

Напомним, что соперники одного из самых принципиальных противостояний чемпионата встречались до этого друг с другом 87 раз. В 41 матче победа осталась за армейцами Москвы. В последний раз ЦСКА играл с клубом с берегов Невы в День космонавтики. Тогда со счетом 2:0 в Петербурге москвичи выиграли в шестом матче финала Западной конференции, победив в серии (4:2).

На этот раз преимущество ЦСКА оказалось куда более ощутимым - 4:0. В составе "красно-синих" отличились Владислав Каменев, оформивший дубль, Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем.

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате, а СКА проиграл третий матч кряду.

После этой победы команда Сергея Федорова набрала 35 очков и переместилась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. Питерцы с 39 очками продолжают лидировать на Западе.

Тем временем Международная федерация хоккея (ИИХФ) и организационный комитет чемпионата мира по хоккею 2022 года, который пройдет в Финляндии, представили официальный маскот турнира. Им стал лев по имени Мираклео.

Талисман будет взаимодействовать с болельщиками на аренах, в фан-зонах и на различных мероприятиях до и во время турнира. Как отмечается на официальном сайте ИИХФ, дизайн талисмана выполнен в цветах северного сияния, характерного для наших северных географических соседей.