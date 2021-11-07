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07.11.2021 20:09
Рубрика: Спорт

Климент Колесников выиграл третью личную дистанцию на домашнем ЧЕ

Текст: Анна Козина
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Россиянин Климент Колесников, который уже победил на дистанциях 50 и 100 м на спине, выиграл золотую медаль на 100-метровке вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Кирпичникова выиграла третье золото ЧЕ по плаванию в Казани

Колесников преодолел дистанцию за 45,58 секунды, опередив итальянца Алессандро Миресси (45,84) и соотечественника Владислава Гринева (46,06).

В женском заплыве на 50 м брассом бронзу завоевала Ника Годун. Она показала время 29,80 секунды. Победу одержала итальянка Арианна Кастильони (29,66), а второе место заняла ее подруга по сборной Бенедетта Пилато (29,75).

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