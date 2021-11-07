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07.11.2021 19:36
Рубрика: Спорт

Кирпичникова выиграла третье золото ЧЕ по плаванию в Казани

Текст: Анна Козина

Россиянка Анастасия Кирпичникова одержала третью победу на домашнем чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который сегодня завершается в Казани.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Результаты россиян на ЧЕ по плаванию в Казани порадовали

Кирпичникова завоевала золото на дистанции 400 метров вольным стилем, финишировав с результатом 3.59,18 секунды. Второе место заняла еще одна наша спортсменка Анна Егорова (4.00,52). Тройку призеров замкнула немка Изабель Мари Гозе (4.01,37).

Напомним, ранее Кирпичникова стала лучшей на дистанции 800 метров вольным стилем, установив рекорд России - 8.04,65 секунды, и в заплыве на 1500 м, в котором обновила рекорд соревнований (5.18,3 секунды).

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