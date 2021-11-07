Кирпичникова выиграла третье золото ЧЕ по плаванию в Казани

Россиянка Анастасия Кирпичникова одержала третью победу на домашнем чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который сегодня завершается в Казани.

Кирпичникова завоевала золото на дистанции 400 метров вольным стилем, финишировав с результатом 3.59,18 секунды. Второе место заняла еще одна наша спортсменка Анна Егорова (4.00,52). Тройку призеров замкнула немка Изабель Мари Гозе (4.01,37).

Напомним, ранее Кирпичникова стала лучшей на дистанции 800 метров вольным стилем, установив рекорд России - 8.04,65 секунды, и в заплыве на 1500 м, в котором обновила рекорд соревнований (5.18,3 секунды).