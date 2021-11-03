Пловчиха Кирпичникова победила на чемпионате Европы в Казани

Россиянка Анастасия Кирпичникова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Кирпичникова финишировала первой на дистанции 800 метров вольным стилем, установив новый рекорд России - 8.04,65 секунды. Второе место заняла итальянка Симона Квадарелла (8.10,54), третьей стала представительница Германии Изабель Мари Гозе (8.10,60).

До рекорда турнира Анастасии не хватило 12 сотых (8.04,53). Это достижение держится еще с эпохи гидрокостюмов - с 2008 года.

Однако Кирпичникова хочет замахнуться и на большее.

- Я была готова проплыть даже быстрее. Но все равно довольна результатом. Хотя держу в голове, что до рекорда мира всего пять секунд (7.59,34 - "РГ"), - приводит слова Кирпичниковй пресс-служба Европейского лиги плавания (LEN).