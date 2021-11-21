Теннисист Зверев обыграл Джоковича и в финале встретится с Медведевым

В финале Итогового турнира АТР соперником россиянина Даниила Медведева стал Александр Зверев из Германии.

Безоговорочным фаворитом этого матча был первый номер мирового рейтинга Новак Джокович. Но Зверев не согласился с такими раскладами. В первом сете соперники довели выявление сильнейшего до тай-брейка, где представитель Германии действовал увереннее - 7-4.

Во второй партии Джокович завладел инициативой и не упустил ее. Серб добился победы - 6:4. Но Зверев сумел в решающий момент прибавить и вырвал победу - 6:3.

В финале Зверев сыграет со второй ракеткой мира - россиянином Даниилом Медведевым, который выиграл Итоговый турнир в прошлом сезоне.