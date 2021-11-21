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21.11.2021 07:50
Рубрика: Спорт

Теннисист Зверев обыграл Джоковича и в финале встретится с Медведевым

Текст: Максим Домчев
В финале Итогового турнира АТР соперником россиянина Даниила Медведева стал Александр Зверев из Германии.
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

Безоговорочным фаворитом этого матча был первый номер мирового рейтинга Новак Джокович. Но Зверев не согласился с такими раскладами. В первом сете соперники довели выявление сильнейшего до тай-брейка, где представитель Германии действовал увереннее - 7-4.

Фото: Getty images
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Во второй партии Джокович завладел инициативой и не упустил ее. Серб добился победы - 6:4. Но Зверев сумел в решающий момент прибавить и вырвал победу - 6:3.

В финале Зверев сыграет со второй ракеткой мира - россиянином Даниилом Медведевым, который выиграл Итоговый турнир в прошлом сезоне.

Спорт Теннис