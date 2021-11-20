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20.11.2021 18:06
Рубрика: Спорт

Медведев обыграл Рууда и вышел в финал Итогового турнира АТР

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом Итогового турнира АТР. В субботу он победил норвежца Каспера Рууда в двух сетах.

Рууд вышел в полуфинал благодаря победе над другим теннисистом из РФ Андреем Рублевым, лишив Итоговый турнир российского полуфинала. В субботу Медведев получил шанс отомстить за соотечественника.

Фото: iStock
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Рууд днем ранее потратил немало сил на победу, на этот раз сил на борьбу на равных со второй ракеткой мира ему явно не хватило. В первом сете он оказал достойное сопротивление, но Медведев был сильнее - 6:4.

Во втором сете россиянин имел более ощутимое преимущество и одержал девятую подряд победу на этом турнире, учитывая прошлогодний триумф.

Соперником россиянина в финале станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.

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