Медведев обыграл Рууда и вышел в финал Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом Итогового турнира АТР. В субботу он победил норвежца Каспера Рууда в двух сетах.

Рууд вышел в полуфинал благодаря победе над другим теннисистом из РФ Андреем Рублевым, лишив Итоговый турнир российского полуфинала. В субботу Медведев получил шанс отомстить за соотечественника.

Рууд днем ранее потратил немало сил на победу, на этот раз сил на борьбу на равных со второй ракеткой мира ему явно не хватило. В первом сете он оказал достойное сопротивление, но Медведев был сильнее - 6:4.

Во втором сете россиянин имел более ощутимое преимущество и одержал девятую подряд победу на этом турнире, учитывая прошлогодний триумф.

Соперником россиянина в финале станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.