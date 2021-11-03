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03.11.2021 19:03
Рубрика: Спорт

Российский пловец Климент Колесников выиграл золото ЧЕ с рекордом соревнований

Текст: Анна Козина
Российский пловец, призер Олимпиады в Токио Климент Колесников одержал победу на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Колесников выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров на спине, преодолев дистанцию за 22,47 секунды и еще раз улучшив собственное достижение, установленное в предварительном заплыве (22,57). Предыдущий рекорд также принадлежал Клименту и держался с ЧЕ-2019 в Глазго.

Второе место занял итальянец Микеле Ламберти (22,65), третьим финишировал представитель Румынии Роберт Глинта (22,74). Еще один россиянин Павел Самусенко занял четвертое место (22,81).

Медали во второй день чемпионата Европы завоевали Мария Каменева, которая стала третьей на дистанции 50 метров вольным стилем, и Евгения Чикунова, финишировавшая второй на сотне брассом.

Напомним, что вчера первое золото нашей команде принесла женская сборная России, которая победила в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем. Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова показали время 1.34,92 секунды, обогнав команды Нидерландов (1.35,47) и Польши (1.35,94).

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