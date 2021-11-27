Сборная России обыграла Эквадор в Кубке Дэвиса

В Мадриде прошел матч Кубка Дэвиса, в котором сборная России встречалась с командой Эквадора. Это встреча группового раунда. Помимо этих команд в группе также команда Испании.

В стартовом поединке Андрей Рублев встречался с Роберто Куиросом. Первый сет остался за россиянином - 6:3. Во втором сильнее был эквадорец - 6:4, но в решающий момент Рублев смог собраться и сломить сопротивление соперника - 6:1.

Во втором одиночном матче вторая ракетка мира Даниил Медведев не испытал проблем в матче против Эмилио Гомеса. Здесь разница в классе оказалась более чем ощутимой.

Медведев легко расправился с соперником - 6:0, 6:2. Таким образом, сборная России вне зависимости от результата парного матча добилась победы.