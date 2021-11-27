Новости

Сборная России обыграла Эквадор в Кубке Дэвиса 27.11.2021
Врач из ЮАР назвала необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса 27.11.2021
Джонсон не исключает распространение "омикрона" между вакцинированными 27.11.2021
В США снесут мастерскую братьев Райт, где родилась идея создания аэроплана 27.11.2021
Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в более 40 странах мира 27.11.2021
Антонов: Двадцать семь российских дипломатов с семьями покинут США 27.11.2021
За сутки 76 военнослужащих вылечили от коронавируса 27.11.2021
В Баварии подтвердили два случая заражения "омикроном" 27.11.2021
"Химки" и "Краснодар" сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей 27.11.2021
В МЧС назвали причину гибели спасателей в шахте "Листвяжная" 27.11.2021
В США раскрыли планы по уменьшению влияния России в мире 27.11.2021
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды 27.11.2021
Миротворцы РФ содействовали освобождению двух армянских пленных 27.11.2021
На выборах в Индии победу одержал умерший политик 27.11.2021
МЧС: Газовая обставновка на "Листвяжной" не позволяет продолжать обследование 27.11.2021
В отношении водителя BMW, которого преследовали на МКАД, возбуждено дело 27.11.2021
На Кузбассе опознали тела пятерых погибших при взрыве на "Листвяжной" 27.11.2021
ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса 27.11.2021
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще пяти горняков 27.11.2021
Минтруд пояснил, что изменится с появлением "границ бедности" в России 27.11.2021
Завод в Дзержинске вернулся к работе после пожара и взрывов 27.11.2021
В Великобритании выявили два случая заражения штаммом "омикрон" 27.11.2021
Президента Чехии выписали из госпиталя 27.11.2021
На два месяца арестован блогер, осквернивший стенд с портретом ветерана войны 27.11.2021
16-летний хоккеист "Динамо" умер в реанимации 27.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
27.11.2021 23:42
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Эквадор в Кубке Дэвиса

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

В Мадриде прошел матч Кубка Дэвиса, в котором сборная России встречалась с командой Эквадора. Это встреча группового раунда. Помимо этих команд в группе также команда Испании.

Фото: Getty Images
Зверев не позволил Медведеву защитить титул на Итоговом турнире года

В стартовом поединке Андрей Рублев встречался с Роберто Куиросом. Первый сет остался за россиянином - 6:3. Во втором сильнее был эквадорец - 6:4, но в решающий момент Рублев смог собраться и сломить сопротивление соперника - 6:1.

Во втором одиночном матче вторая ракетка мира Даниил Медведев не испытал проблем в матче против Эмилио Гомеса. Здесь разница в классе оказалась более чем ощутимой.

Медведев легко расправился с соперником - 6:0, 6:2. Таким образом, сборная России вне зависимости от результата парного матча добилась победы.

Спорт Теннис Кубок Дэвиса