Зверев не позволил Медведеву защитить титул на Итоговом турнире года

Зверев оказался сильнее Медведева, не позволив россиянину защитить титул на Итоговом турнире года

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев не смог второй год подряд стать победителем Итогового чемпионата АТР, который завершился в Турине. В финале Медведев уступил олимпийскому чемпиону из Германии Александру Звереву со счетом 4:6, 4:6.

К сожалению, или, быть может, к счастью, мы не увидели очередного противостояния между Медведевым и лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. Зверев выбил серба из борьбы в полуфинале (7:6 (7:4), 4:6, 6:3). Получается, третий номер рейтинга одолел и вторую, и первую ракетки мира.

Джоковичу вообще досталось в текущем сезоне от этого поколения игроков. Сначала Зверев лишил Новака надежды собрать золотой "Шлем", обыграв того в полуфинале олимпийского турнира в Токио. А потом Медведев, одержав победу на US Open, поставил крест на другом достижении, к которому Джокович подобрался так близко, - на календарном "Шлеме". Но это совсем другая история. А у Медведева и Зверева есть своя.

За карьеру Даниил и Александр сыграли между собой 12 раз. Перед решающим матчем в Турине с минимальным преимуществом в счете вел россиянин - 6:5. Однако именно за ним остались последние пять встреч, в том числе здесь, в Турине, на групповом этапе. Правда, Медведеву пришлось поднапрячься и доводить дело до победы на тай-брейке - 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Даня вообще потратил больше сил. Все его матчи в группе - против поляка Хуберта Хуркача, Зверева и итальянца Янника Синнера - были трехсетовыми. И только в полуфинале с норвежцем Каспером Руудом он разобрался в двух партиях. Зверев одержал первую победу на отказе травмированного Маттео Берреттини (на замену которому потом вышел Синнер. - "РГ"). С Хуркачем тоже справился без проблем. Три сета пришлось побегать только с Медведевым и Джоковичем. Однако в финале доминировал и контролировал ход игры именно Зверев.

- Мне противостоял человек, которому я проиграл пять раз подряд. Так что я должен был показать свой лучший теннис. Я счастлив, что у меня это получилось. Но Даниил в этом сезоне одержал победу на "Большом шлеме", на US Open. Он лидер нашего поколения. Потрясающе видеть, как далеко мы зашли, - отметил Зверев в интервью на корте. - Рад уйти на каникулы с титулом. Для меня это особенный момент. Я очень доволен.

Медведев не сумел защитить титул, а Зверев спустя несколько лет вернул себе трофей. Саша уже побеждал на Итоговом чемпионате в 2018 году. Что касается Даниила, то он стал вторым россиянином, который дважды вышел в финалы Итогового турнира ATP. Первым был Николай Давыденко. В 2009 году он выиграл Итоговый, а в 2008-м уступил Джоковичу, который тогда завоевал свой первый Кубок из пяти.

Между тем

Сразу два российских теннисиста завершают сезон в топ-5 рейтинга ATP впервые с 2000 года и всего второй раз в истории. Сейчас в число сильнейших игроков планеты входят победитель US Open вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятый номер рейтинга Андрей Рублев.

А 21 год назад это были обладатели двух "Больших шлемов" Марат Сафин и Евгений Кафельников. Они располагались на втором и пятом местах соответственно.

Топ-10 рейтинга ATP по итогам 2021 года:

1. Новак Джокович (Сербия)6. Рафаэль Надаль (Испания)

2. Даниил Медведев (Россия)7. Маттео Берреттини (Италия)

3. Александр Зверев (Германия)8. Каспер Рууд (Норвегия)

4. Стефанос Циципас (Греция)9. Хуберт Хуркач (Польша)

5. Андрей Рублев (Россия)10. Янник Синнер (Италия)