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07.11.2021 19:22
Рубрика: Спорт

Результаты россиян на ЧЕ по плаванию в Казани порадовали

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
В воскресенье в Казани завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Последние финалы завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать, но надеемся, что российские пловцы сохранили лидерство в общем зачете. За пять дней они завоевали восемь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград. На втором месте были спортсмены из Нидерландов (6-4-5), на третьей строчке располагалась команда Италии (4-13-7).

Среди мультимедалистов турнира - голландка Кира Туссен и Сара Шестрем. Знаменитая шведка, олимпийская чемпионка, похоже, окончательно восстановилась после перелома локтя. Травма не позволила ей выступить в полную силу на Играх в Токио. Но на короткой воде в Казани на счету Сары уже три "золота".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Российский пловец Климент Колесников выиграл золото ЧЕ с рекордом соревнований

В сборной России по две личных победы одержали призер Олимпиады Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова.

Настя на дистанции 800 метров вольным стилем установила рекорд России - 8.04,65 секунды. До рекорда соревнований, который держится с 2008 года, ей не хватило 12 сотых. В заплыве на 1500 м кролем радость от золотой медали тоже была неполной. Кирпичникова преодолела дистанцию за 15.18,3. На этот раз она обновила рекорд чемпионатов Европы на короткой воде, но уступила 0,29 мировому достижению.

Колесников финишировал первым на дистанциях 50 и 100 м на спине. На стометровке Клим не смог побить свой же европейский рекорд - 49,13 против 48,58. "Сейчас не готов плыть быстрее, - признался Климент. - Но рекорд мира не за горами".

Возможно, более удачной получится попытка на мировом первенстве, которое пройдет в декабре в Абу-Даби.

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