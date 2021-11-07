"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Динамо" Захаряном

Полузащитник сборной России и "Динамо" Арсен Захарян привлек внимание со стороны "Ливерпуля", сообщает портал Liverpool News.

"Мерсисайдцы" собираются включиться в борьбу за Арсена, за выступлениями которого уже следят несколько других европейских клубов. Речь, в частности, о лондонском "Челси" и "Барселоне". Возможность подписания Захаряна изучала также дортмундская "Боруссия", представители которой уже просматривали игрока, но конкретных предложений динамовцам пока не делали.

Захарян дебютировал за основной состав "бело-голубых" в 2020 году. В нынешнем розыгрыше РПЛ хавбек провел 13 встреч, забил два мяча и отметился пятью результативными передачами.