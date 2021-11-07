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07.11.2021 19:01
Рубрика: Спорт

"Ростов" разгромил "Рубин" со счетом 5:1

Текст: Артур Нанян
Один из самых результативных матчей сезона состоялся сегодня в Ростове, где "желто-синие" разгромили "Рубин" со счетом 5:1 в поединке 14-го тура чемпионата России.

Что интересно - счет во встрече открыли гости: на 35-й минуте отличился Солтмурад Бакаев. Но еще до перерыва усилиями Хорена Байрамяна "Ростов" сравнял счет, а во второй половине забивали Дмитрий Полоз, Понтус Алмквист, Али Соу и Данил Глебов.

Благодаря победе ростовчане поднялись на десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 16 набранных очков. Что касается "Рубина", то команда Леонида Слуцкого идет на восьмой строчке (19 очков).

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