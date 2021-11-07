Андрей Шевченко стал главным тренером "Дженоа"

Бывший главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко возглавил "Дженоа". Как сообщается на официальном сайте итальянского клуба, контракт со специалистом рассчитан до конца июня 2024 года.

Последним местом работы Шевченко была национальная команда Украины (2016-2021), которую он покинул после чемпионата Европы. По неофициальным данным, зарплата тренера в команде из Генуи составит два миллиона евро в год.

После 12 туров "Дженоа" с девятью набранными очками идет на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч команда проведет 21 ноября дома против "Ромы".