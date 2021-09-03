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03.09.2021 22:55
Рубрика: Спорт

Шевченко заявил, что не хотел уходить из сборной Украины

Текст: Максим Домчев
Фото: ALBERTO LINGRIA / POOL / AFP Фото: ALBERTO LINGRIA / POOL / AFP
Фото: ALBERTO LINGRIA / POOL / AFP

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что с ним и его тренерским штабом не был продлен контракт.

Фото: FRANCK FIFE / AFP
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В пятницу Шевченко раскрыл детали своего неожиданного ухода с поста наставника сборной Украины. Он отметил, что это были прекрасные 5 лет, и он получил огромное удовольствие от работы.

"Самый важный, наверное, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск", - приводит слова Шевченко ua.tribuna.com.

10 июля у Шевченко истек контракт, о чем он и сообщил в социальных сетях. Однако предложения о заключении нового договора так и не поступило.

"Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт", - подчеркнул Шевченко.

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