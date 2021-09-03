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03.09.2021 19:25
Рубрика: Спорт

Призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит 2 млн евро

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/Koen van Weel Фото: EPA-EFE/Koen van Weel
Фото: EPA-EFE/Koen van Weel

Призовой фонд матча за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим составит 2 миллиона евро.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Об этом в пятницу рассказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович в рамках Восточного экономического форума.

"Призовой фонд матча за шахматную корону составит 2 млн евро, давно такого не было. Чуть больше половины получает победитель, и чуть меньше - проигравший, 60 на 40 примерно", - приводит слова Дворковича ТАСС.

Матч за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Карлсен - действующий чемпион мира, а Непомнящий стал победителем турнира претендентов, который прошел в России.

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