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Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил заявку на Лигу Европы

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Ступников/РИА Новости Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Фото: Александр Ступников/РИА Новости

Московский "Спартак" внес 28 футболистов в заявку на Лигу Европы УЕФА. Среди них - новичок Максимилиано Кофрие.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
"Спартак" начнет ЛЕ матчем с "Легией", "Локомотив" - с "Марселем"

В пятницу "Спартак" на официальном сайте опубликовал заявку команды на групповой раунд Лиги Европы УЕФА. В заявке пять вратарей: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Тимур Акмурзин и Даниил Марков; девять защитников: Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Илья Кутепов, Павел Маслов, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Максимилиано Кофрие и Николай Рассказов; полузащитники: Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Йоррит Хендрикс, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий и Резиуан Мирзов; нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эзекьель Понсе и Александр Соболев.

По итогам жеребьевки "Спартак" сыграет в одной группе с английским "Лестером", итальянским "Наполи" и польской "Легией". В стартовом матче турнира вице-чемпион России сыграет на домашней арене с "Легией".

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