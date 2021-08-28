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28.08.2021 11:05
Рубрика: Спорт

"Спартак" начнет ЛЕ матчем с "Легией", "Локомотив" - с "Марселем"

Текст: Максим Домчев
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей "Спартака" и "Локомотива" в групповом раунде Лиги Европы.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Спартак", выступающий в группе С, в стартовом матче 15 сентября принимает на своем поле принимает польскую "Легию". 30 сентября красно-белые на выезде встречаются с "Наполи".

В третьем туре 20 октября вице-чемпионов России ждет матч в Москве против "Лестера". 4 ноября эти команды встретятся в Англии, 24 ноября "Спартак" принимает "Наполи", а 9 декабря сыграет в Польше с "Легией".

"Локомотив" в группе Е 16 сентября принимает "Марсель", после чего 30сентября на выезде встретится с "Лацио", а завершит первый круг домашним матчем против "Галатасарая" 21 октября.

Во втором круге "Локомотив" сыграет в гостях с турецким клубом 4 ноября и "Марселем" 9 декабря, а также 25 ноября дома против "Лацио".

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