Яремчук завоевал десятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде

Александр Яремчук стал победителем забега на 1500 метров на Паралимпийских играх в Токио. Это десятая золотая медаль сборной России.

В субботу Яремчук победил в беге на 1500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Серебро досталось болгарину Християну Стоянову. Третий результат показал Дэвид Эмонг из Уганды.

Золото 26-летнего Яремчука стало десятым для российских спортсменов в Токио. В общем зачете команда поднялась на второе место, опередив Великобританию.

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