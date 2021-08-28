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28.08.2021 07:40
Рубрика: Спорт

Яремчук завоевал десятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде

Текст: Максим Домчев
Александр Яремчук стал победителем забега на 1500 метров на Паралимпийских играх в Токио. Это десятая золотая медаль сборной России.
Российский спортсмен Александр Яремчук. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Российский спортсмен Александр Яремчук. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Российский спортсмен Александр Яремчук. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Сборная России завоевала 9 медалей в третий день Паралимпиады в Токио

В субботу Яремчук победил в беге на 1500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Серебро досталось болгарину Християну Стоянову. Третий результат показал Дэвид Эмонг из Уганды.

Золото 26-летнего Яремчука стало десятым для российских спортсменов в Токио. В общем зачете команда поднялась на второе место, опередив Великобританию.

В соревнованиях по настольному теннису Надежда Пушпашева стала бронзовым призером Игр.

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