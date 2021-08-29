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29.08.2021 00:44
Рубрика: Спорт

Кузяев высказался об отсутствии в сборной Дзюбы

Текст: Максим Домчев
Фото: Stuart Franklin/Getty Images) Фото: Stuart Franklin/Getty Images)
Фото: Stuart Franklin/Getty Images)

Полузащитник" Зенита" Далер Кузяев высказался об отсутствии в сборной России Артема Дзюбы и предположил, что капитаном может стать Георгий Джикия.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Что изменилось после Черчесова? Отличия, конечно же, есть. У каждого тренера свои требования к тренировочному процессу", - приводит слова игрока "Матч ТВ".

Футболист добавил, что пока на сборе большое внимание уделяется восстановлению.

Кузяев также отметил, что не вызванный в команду партнер по "Зениту" Артем Дзюба отвечал в раздевалке за создание атмосферы.

"Чувствуется, что его нет", - отметил он

Кузяев добавил, что пока капитан сборной еще не определен, но может быть им станет Георгий Джикия.

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