Кузяев высказался об отсутствии в сборной Дзюбы

Полузащитник" Зенита" Далер Кузяев высказался об отсутствии в сборной России Артема Дзюбы и предположил, что капитаном может стать Георгий Джикия.

"Что изменилось после Черчесова? Отличия, конечно же, есть. У каждого тренера свои требования к тренировочному процессу", - приводит слова игрока "Матч ТВ".

Футболист добавил, что пока на сборе большое внимание уделяется восстановлению.

Кузяев также отметил, что не вызванный в команду партнер по "Зениту" Артем Дзюба отвечал в раздевалке за создание атмосферы.

"Чувствуется, что его нет", - отметил он

Кузяев добавил, что пока капитан сборной еще не определен, но может быть им станет Георгий Джикия.