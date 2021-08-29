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29.08.2021 00:27
Рубрика: Спорт

Карпин: Не хватает шуток Дзюбы? Буду клоуном я

Текст: Максим Домчев
В субботу сборная России по футболу провела открытую тренировку на базе в Новогорске. После ее окончания главный тренер команды Валерий Карпин ответил на вопросы представителей СМИ.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

У нового наставника сборной поинтересовались, кто в отсутствие Артема Дзюбы будет отвечать за шутки внутри коллектива.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022

"Игроки говорят, что им не хватает шуток Артема? Теперь я буду шутить. Буду клоуном я", - ответил он.

Сборной России предстоит 1 сентября домашний отборочный матч чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии.

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