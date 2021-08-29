Карпин: Не хватает шуток Дзюбы? Буду клоуном я

В субботу сборная России по футболу провела открытую тренировку на базе в Новогорске. После ее окончания главный тренер команды Валерий Карпин ответил на вопросы представителей СМИ.

У нового наставника сборной поинтересовались, кто в отсутствие Артема Дзюбы будет отвечать за шутки внутри коллектива.

"Игроки говорят, что им не хватает шуток Артема? Теперь я буду шутить. Буду клоуном я", - ответил он.

Сборной России предстоит 1 сентября домашний отборочный матч чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии.