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28.08.2021 20:53
Рубрика: Спорт

Лихачев прокомментировал победу в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Текст: Максим Домчев

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира в Москве над командой Швейцарии в серии послематчевых пенальти.

Тренер сборной России остался недоволен судейством в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу

Напомним, в субботу сборная России вышла в финал чемпионата мира, переиграв Швейцарию в серии послематчевых пенальти. В концовке встречи россияне уступали 3:5, но сумели отыграться, проявив характер.

"Начало встречи у нас было очень хорошим, но потом пропустили ненужный первый гол, он был лишним. А второй период мы провалили. Это был худший отрезок нашей команды на чемпионате мира", - отметил тренер.

После того как счет из 3:1 превратился в 3:5, игрокам было уже некуда отступать, считает Михаил Лихачев.

"И в итоге мы вытащили матч, ребята молодцы", - подвел он итог встречи.

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