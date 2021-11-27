Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Флориду"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота "Флориды" и помог своей команде победить - 4:3.

Нынешний сезон в Национальной хоккейной лиге продолжает радовать поклонников Александра Овечкина. 36-летний форвард показывает свою лучшую игру в карьере. В матче против "Флориды" он оформил хет-трик и стал самым возрастным игроком клуба, кому удавалось забросить три шайбы в одном матче.

quick on the rebound! pic.twitter.com/QdCkq5XzCB — Washington Capitals (@Capitals) November 26, 2021

Россиянин вывел "Вашингтон" вперед при счете 1:1, а затем принес команде победу.

May we interest you in yet another Ovi goal? pic.twitter.com/erAA2Q03PB — Washington Capitals (@Capitals) November 26, 2021

Причем забивал Овечкин на любой вкус, сделав 28-й хет-трик в карьере. В споре за третье место в истории лиги, он довел свой лицевой счет до 748 шайб, сократив отставание от Яромира Ягра до 18 точных бросков.

Just another hatty for the Gr8 🎩 pic.twitter.com/JehlvtEmuC — Washington Capitals (@Capitals) November 27, 2021

Также россиянин поднялся на 26-ю строчку в споре лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Отметился в матче и партнер Овечкина - Евгений Кузнецов. На его счету три голевых передачи. Голкипер Илья Самсонов отразил 19 бросков из 22.