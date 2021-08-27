Лихачев остался недоволен судейством в четвертьфинале ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев выразил недовольство судейством в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Москве.

Сборная России 26 августа обыграла команду Испании со счетом 4:2 и вышла в полуфинал турнира. При этом по ходу матча были удалены Алексей Макаров и Федор Земсков, а во многих спорных ситуациях судьи принимали решение в пользу испанцев.

"Ключевым моментом матча, по моему мнению, было единоборство Папоротного и Суареса при счете 3:0. Судья уверенно показал, что мы должны пробивать штрафной удар и вдруг подбежал дальний судья и показал, что штрафной в другую сторону", - приводит слова тренера Beach Soccer Russia.

Лихачев добавил, что происходящее после этого он даже не хочет комментировать.

"Таким образом вытирать о нас ноги, так как это было сегодня… У нас дома, в Москве, в Лужниках при таком скоплении людей на таком крупном турнире как чемпионат мира… Сложно представить. У меня нет слов. Я горжусь командой, мы потеряли очень много футболистов и из-за травм, и из-за дисквалификаций", - добавил он.

Лихачев подчеркнул, что из-за травм и дисквалификаций в полуфинале против Швейцарии не сыграет большая группа игроков. "Я понимаю, что это будет тяжело, но мы же русские, мы бьемся до конца", - сказал он.