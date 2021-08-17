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17.08.2021 21:28
Рубрика: Спорт

Собянин рассказал о мерах безопасности в связи с ЧМ по пляжному футболу

Текст: Александр Мелешенко

В Москве приняты все необходимые эпидемиологические меры, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его обращение к представителям СМИ приводит пресс-служба ФИФА, сообщает РИА Новости.

Фото: В. Новиков/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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"Убежден, что чемпионат мира по пляжному футболу пройдет на высоком организационном уровне, вызовет большой интерес болельщиков и станет украшением летнего спортивного сезона в российской столице. Желаю вам, дорогие друзья, удачи, успехов и ярких впечатлений", - отметил мэр.

Он напомнил, что Москва три года назад принимала ЧМ по футболу, который был признан лучшим в истории по уровню организации и гостеприимства. Теперь же город принимает мастеров пляжного футбола - этот относительно молодой вид спорта пользуется в Москве популярностью, отметил Собянин.

Чемпионат пройдет в московских Лужниках.

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