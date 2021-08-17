"Монако" проиграл "Шахтеру" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

"Монако" неожиданно проиграл на своем поле донецкому "Шахтеру" со счетом 0:1 в первой встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Монегаски пропустили два розыгрыша Лиги чемпионов кряду, и, естественно, что они хотели бы прервать эту серию. Тем более после успешного прошлого сезона, в котором команда до последнего тура боролась за победу в "Лиге 1".

Соперник у Александра Головина и компании хоть и был серьезный, но все же именно "Монако" считался фаворитом пары с "Шахтером". Тем удивительнее результат вторничного матча. Единственный мяч уже на 19-й минуте забил Педриньо. Пропустив, монегаски создали достаточно моментов хотя бы для одного гола, однако "горняки" выстояли. Сам Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

Добавим, что ответный поединок между "Шахтером" и "Монако" состоится 25 августа.